Serie A : l'Inter et Sassuolo s'imposent à domicile

Deux nouvelles rencontres de Serie A étaient programmées ce soir. Dans le premier match de cette soirée, l'Inter affrontait la Spezia à domicile. Les Milanais se sont largement imposés sur leur pelouse (3-0) grâce à des buts de Lautaro Martinez (35e), Calhanoglu (52e) et Correa (82e). À noter la belle performance de Lukaku, passeur décisif sur le premier but et à l'initiative de l'action sur le deuxième. Le Belge a retrouvé des couleurs en Italie, dans son ancien club. Deuxième victoire en autant de matchs pour l'Inter qui occupe la première place provisoire du championnat avant les dernières rencontres de cette deuxième journée.

Dans l'autre match de cette soirée, Sassuolo s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à Lecce, qui sera d'ailleurs peut-être le nouveau club d'Umtiti. Berardi, le joueur de toujours pour les Neroverdi, est venu tromper Falcone juste avant la mi-temps (39e). En deuxième période, les joueurs de Dionisi ont réussi à préserver leur avantage jusqu'à la fin du match. Sassuolo se relance donc après sa défaite en ouverture de la saison contre la Juventus.