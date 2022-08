Samuel Umtiti va s'engager à Lecce !

La suite après cette publicité

L'information vient de tomber et a de quoi surprendre. Selon Sky Sport Italia, Samuel Umtiti (28 ans) est tout proche de rejoindre Lecce, 13e de Serie A après la 1ère journée. Pantaleo Corvino, le directeur sportif peaufine l'opération. Le défenseur central est même attendu très bientôt dans les Pouilles, à l'extrême sud du pays, pour boucler sa signature. Il sera prêté pendant une saison par le FC Barcelone, où il reste sous contrat jusqu'en 2026.

Le média n'évoque en revanche pas de visite médicale déjà effectuée ou à passer prochainement. Un élément important à prendre en compte puisque c'est le physique du joueur qui a souvent freiné ses courtisans. Très régulièrement blessé depuis la fin de l'année 2018, notamment à cause de problèmes au genou, Umtiti n'a plus joué de manière régulière depuis 4 ans. Il n'a d'ailleurs disputé que 14 matchs de Liga sur les deux dernières saisons.

Umtiti va être prêté un an

Annoncé proche du Stade Rennais pendant un temps, le gaucher a également été cité pour un retour à l'OL, comme ses deux anciens coéquipiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui sont revenus dans leur club formateur cet été. C'est finalement vers l'Italie qu'il se dirige, ôtant au passage une belle épine au pied des Blaugranas. Ces derniers ont enfin trouvé un point de chute à leur joueur, permettant de libérer un peu de masse salariale.

Forcément, Lecce est loin d'être un cador en Italie mais c'est un club qui retrouve peu à peu la lumière. Retombés en 3e division durant la dernière décennie, les Giallorossi, ont remporté le championnat de Serie C en 2018, puis ont terminé 2e de Serie B un an plus tard seulement. Une telle ascension a été compliquée à digérer en Serie A et le club est immédiatement redescendu, avant d'être sacré champion de Serie B en mai dernier. Et puis ce n'est pas tous les jours qu'un champion du monde débarque à Lecce.