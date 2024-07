Man City : la réponse cash de Julián Álvarez à Pep Guardiola

La passe d’armes à distance entre Julián Álvarez et Pep Guardiola continue. Après les déclarations du coach espagnol, en réponse aux précédentes déclarations de l’Argentin, l’avant-centre de 24 ans a répondu à son entraîneur à Manchester City, ce mardi, après Ukraine-Argentine, aux Jeux olympiques de Paris. « J’ai entendu ce qu’il a dit. Je n’ai rien dit de mauvais ou d’extraordinaire. J’ai toujours dit que je me sentais bien à Manchester City, mais faire un bilan d’après-saison est quelque chose de logique », a-t-il déclaré au micro de TyC Sports, dont les propos ont été repris par AS.

« Je ne me suis pas arrêté pour réfléchir à froid, poursuit-il. Quand les JO seront terminés, je réfléchirai calmement à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite. » Ces dernières semaines, les rumeurs autour d’un possible départ du champion du monde 2022 ont augmenté. Mais tant que l’Argentine est encore en lice, aucune réelle avancée n’est à prévoir.