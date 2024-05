La réaction très agacée de Lucas Paqueta face aux accusations de la FA

La nouvelle vient de tomber. La fédération anglaise (FA) vient d’accuser officiellement Lucas Paqueta de matches truqués et d’avoir pris volontairement un carton jaune lors d’une rencontre de Premier League. Une accusation qui pourrait avoir de graves conséquences pour le milieu de terrain brésilien. Mais ce dernier s’est montré plutôt énervé en découvrant la nouvelle.

La suite après cette publicité

« Je suis extrêmement surpris et agacé de voir que la FA a décidé de m’inculper. Depuis neuf mois, j’ai coopéré à chaque étape de l’enquête et j’ai fourni toutes les informations que j’ai pu. Je nie les accusations dans leur entièreté et je me battrai pour laver mon nom de tout soupçon. En raison de l’enquête en cours, je ne ferai pas plus de commentaires », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.