République Tchèque : le capitaine Vladimír Darida ne s'est pas entraîné

À la veille du huitième de finale opposant les Pays Bas à la République Tchèque à la Puskás Aréna de Budapest, le capitaine tchèque, Vladimír Darida, a manqué la séance d'entraînement du jour à cause d'une blessure contractée vendredi, a déclaré la communication de sa sélection. Sa participation au match de demain est menacée.

« Le capitaine tchèque Vladimír Darida a raté la séance d'entraînement d'avant-match aujourd'hui en raison d'une blessure survenue vendredi. Notre équipe de kinés s'occupe de lui, sa participation aux huitièmes de finale de l'Euro 2020 dimanche contre les Pays-Bas se décidera plus tard. »

The Czech captain Vladimír Darida missed the pre-match training session today due to an injury from Friday. Our physio team takes care of him, his participation in Sunday's #EURO2020 Round of 16 match against the Netherlands will be decided later. https://t.co/sO5nRsudVl