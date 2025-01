Lens : Will Still confirme pour Abdukodir Khusanov

Comme nous vous l’indiquions ce matin, Abdukodir Khusanov fait l’objet de négociations entre le RC Lens et Manchester City. Les positions des deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures et une offre de 50 M€ de la part du géant anglais devrait régler rapidement ce dossier. Reverra-t-on le défenseur sous le maillot sans et or ? Ce n’est pas certain d’après Will Still, pas parce qu’il est en instance de transfert mais parce que l’Ouzbek est touché par un virus.

«Il est malade. Il était en salle aujourd’hui avec les autres. Après, on ne va pas se mentir. On sait qu’il y a des négociations en cours, ça bouge. On n’est pas dupe. Pour le moment, il est toujours ici et si ça venait à bouger, vous serez sûrement au courant avant moi. Il est rentré chez lui car il est vraiment malade», sourit l’entraîneur belge ce vendredi en conférence de presse. «S’il est toujours disponible, il sera dans le groupe (contre Le Havre, dimanche)» tempère-t-il néanmoins.