Rudi Garca juge l’arrivée de Kvara au PSG

Une semaine après sa signature, Khvicha Kvaratskhelia s’apprête désormais à faire ses débuts sur les pelouses de Ligue 1. Dans le groupe pour le déplacement à Reims, le Géorgien est très attendu, une situation qui n’inquiète pas son ancien entraîneur à Naples, Rudi Garcia.

Le néo-sélectionneur de la Belgique s’est exprimé sur son ancien joyau dans une interview accordée au Parisien. Il explique que selon lui, «il s’agit d’un vrai renfort pour Paris, notamment dans la perspective d’une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Maintenant, il va lui falloir s’intégrer dans les meilleurs délais. Ses deux saisons et demie en Italie vont l’aider. Il a un gros caractère, le mental et la force pour faire sa place.» L’ancien manager de l’OM et l’OL a comparé l’ailier géorgien à deux très grands joueurs de Ligue 1 : «il y a un peu de Ribéry chez lui. J’ai eu aussi Gervinho à Lille puis à la Roma avec cette même aisance dans le dribble.» Espérons que comme l’attaquant ivoirien, Kvara vive des saisons baignées de réussite en France.

