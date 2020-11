Derby County : Wayne Rooney veut succéder à Cocu sur le banc

Vingt-quatrième et dernier de Championship après 11 journées, Derby County s'est séparé de son entraîneur Philip Cocu le week-end dernier. Avant de défier Bristol City samedi, les Rams se retrouvent donc sans un coach principal. Pour le moment, Liam Rosenior, Shay Given, Justin Walker et enfin Wayne Rooney, joueur également, s'occupent de l'équipe première. Mais il va vite falloir nommer quelqu'un sur le banc. Et justement, l'attaquant anglais de 35 ans, qui a disputé 9 matches toutes compétitions confondues, aimerait bien récupérer le poste comme il l'a expliqué à Sky Sports.

«Je suis ambitieux, bien sûr que je veux me lancer dans le management. Je ne serais pas une personne ambitieuse si je m'asseyais ici et disais que je ne voulais pas ce poste, a expliqué l'ancien joueur de DC United avant d'enchaîner. En ce moment, nous avons la possibilité, tous les quatre ici, d'essayer de diriger cette équipe, quelle que soit la durée de la période. C'est l'occasion pour nous de montrer les différentes idées que nous avons et de remettre cette équipe sur les rails.» Le message est passé.