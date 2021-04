Bordeaux-AS Monaco : les compositions officielles

Après le nul du LOSC face à Montpellier vendredi (1-1) et la victoire à l'arraché du PSG face à Saint-Etienne plus tôt dans la journée (3-2), c'est au tour d'un autre membre du Top 4 d'entrer en lice dans cette 33e journée de Ligue 1, avec la réception de l'AS Monaco par le FC Girondins Bordeaux. Jean-Louis Gasset, notamment privé d'Otávio et de Samuel Kalu, présente une équipe sans grande surprise, même si le jeune Tom Lacoux est aligné au milieu.

Ui-jo Hwang est lui bien en pointe et il est associé à Hatem Ben Arfa. En face, Cesc Fàbregas est forfait, tout comme quatre joueurs testés positifs à la Covid-19 : Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Krépin Diatta et Pietro Pellegri. Wissam Ben Yedder et Kevin Volland retrouvent le onze, alors que Stevan Jovetic est sur le banc.

Les compositions des équipes :

Bordeaux : Costil - Sabaly, Koscielny, Baysse, Benito - Lacoux, Basic, Adli - Ben Arfa, Hwang, Oudin.

AS Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripán, Badiashile, Henrique - Martins, Fofana, Tchouaméni, Golovin - Volland, Ben Yedder.