Le Barça veut déjà mettre Robert Lewandowski à la porte !

Mais que se passe-t-il avec Robert Lewandowski ? Meilleur buteur de Liga l’an passé, le buteur polonais n’a inscrit que 7 buts et délivré 3 passes décisives en Championnat d’Espagne cette saison et n’a surtout plus marqué depuis début novembre et un doublé contre Alavés (2-1). Un rendement faible, comme en témoigne son match manqué contre l’Atlético de Madrid dimanche soir, où l’attaquant de 33 ans a loupé deux grosses occasions qu’il a pourtant l’habitude de mettre tranquillement au fond. Xavi lui a toujours maintenu sa confiance, tout comme Joan Laporta, qui avait réussi à l’enrôler il y a un an et demi au Bayern Munich contre 45 M€.

Au-delà de son âge (33 ans) et de son mauvais rendement, son salaire commence aussi à peser dans les finances barcelonaises qui sont loin d’être au beau fixe. Et conscient de cela, le FC Barcelone serait alors prêt à s’en séparer plus tôt que prévu. Sous contrat jusqu’en 2026, Robert Lewandowski pourrait même être cédé cet été. C’est en tout cas ce qu’envisagerait la direction barcelonaise, selon El Chiringuito. L’ex-buteur du Bayern Munich pourrait encore rapporter une belle somme que les Blaugranas pourraient réinvestir sur le mercato, sachant qu’ils ont déjà trouvé son remplaçant : Vitor Roque, qui arrivera cet hiver en provenance de l’Athletico Paranaense.