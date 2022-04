PL : Burnley retrouve la victoire contre Southampton

Au Turf Moor et à l'occasion de la 30ème journée de Premier League, Burnley (18e, 25 pts) accueillait Southampton (13e, 39 pts) ce jeudi à 20h45. Tenus en échec à West Ham (1-1) le week-end dernier, les Clarets se devaient de retrouver le chemin de la victoire dans l'optique d'un maintien en fin de saison. Une mission qui s'annonçait cependant complexe face à des Saints, tombeurs d'Arsenal (1-0) lors de leur dernière rencontre. Dominateur dès les premiers instants de cette partie, Burnley était logiquement récompensé par l'intermédiaire de Roberts, buteur avant même la fin du premier quart d'heure (1-0, 12e).

La suite après cette publicité

Maîtres des débats, à l'image du poteau touché par Weghorst (26e), les Clarets réalisaient finalement le break juste avant la pause grâce à Collins (2-0, 44e). Au retour des vestiaires, les locaux conservaient la main mise sur cette rencontre et Tarkowski était tout proche de corser l'addition mais sa tête passait finalement légèrement au-dessus de la barre transversale de Forster (47e). Dans ce duel de mal classés, Cork pensait définitivement sceller le sort de cette rencontre mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (63e). Qu'importe. Avec cette victoire logique (2-0), Burnley reste 18ème mais revient à une longueur seulement de Everton. Southampton est toujours 13ème.

Lining up in Lancashire 😇



Here's the #SaintsFC team taking on #BurnleyFC tonight: pic.twitter.com/PQDy2ZV3Ch