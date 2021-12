Atlético de Madrid : Sime Vrsaljko opéré du visage

L'Atlético de Madrid a annoncé ce mercredi que son latéral droit Sime Vrsaljko va être opéré du visage après un coup reçu lors de la victoire acquise sur le terrain du FC Porto (3-1). Sa durée d'indisponibilité n'a pas été dévoilée, donc sa participation au derby madrilène face au Real Madrid le week-end reste en suspens.

La suite après cette publicité

«Sime Vrsaljko souffre d'une fracture de l'arcade zygomatique, selon le scanner qu'il a passé à son retour de Porto, et devra être opéré de sa blessure», peut-on lire dans le communiqué du club colchonero sur son site officiel. L'international croate (51 sélections) a disputé 9 rencontres cette saison avec les Rojiblancos, inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive en championnat.