Jesse Lingard quitte Manchester United

Manchester United a annoncé ce mercredi dans un communiqué le départ de son milieu offensif, Jesse Lingard. En fin de contrat avec les Red Devils en juin, l’Anglais de 29 ans ne prolongera pas son aventure au sein du club mancunien.

Formé au club, l’international anglais quitte United après vingt années. Malgré quelques prêts, notamment à Derby County ou à West Ham, Lingard aura joué au total 232 matches avec le maillot des Red Devils, inscrit 35 buts et délivré 21 passes décisives.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC