RC Lens : Elye Wahi n’a pas dit son dernier mot !

Il aura tout connu. Arrivé contre 30 millions d’euros avec l’étiquette du grand attaquant des années à venir pour le RC Lens, Elye Wahi avait une grande pression à son arrivée chez les corons. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres avec Montpellier la saison précédente, le buteur de 21 ans avait fait le choix de poursuivre son développement en France. Avec des Lensois en pleine bourre après une saison mémorable, Wahi avait tout pour réussir comme il le confiait à son arrivée devant un Bollaert en ébullition : «Mon premier objectif était de rester en France pour continuer à progresser. Je pense que l’année dernière, Openda était du même style de jeu que moi, je veux continuer sur cette lancée et j’espère faire mieux. Le coach Franck Haise a beaucoup joué dans ma décision, c’est lui qui a détourné ma décision finale. Un stade plein à chaque match avec des supporters comme ça, tu ne peux pas rêver mieux !»

Des débuts compliqués pour plusieurs raisons

Dès lors, le natif de Courcouronnes a mis du temps à se mettre en route. Peu influent avec les Sang et Or en championnat, ce dernier avait trouvé son exutoire avec la Ligue des Champions et avait notamment inscrit un but de toute beauté contre Arsenal lors de la victoire à Bollaert (2-1). Mais alors qu’on le pensait lancé après cette maestria affichée face aux Gunners, l’international Espoirs (11 sélections, 3 buts) n’a pas su enchaîner. Auteur d’un autre but en Europe face au PSV fin octobre, il a dû attendre fin novembre pour goûter à nouveau au but face à Clermont avant d’être exclu pour un coup de sang. Depuis ce 25 novembre, le buteur véloce n’a plus marqué jusqu’au 10 février dernier.

Une disette qui avait de quoi inquiéter les supporters du RC Lens. Même s’il a toujours pu compter sur le soutien public de son entraîneur Franck Haise, l’ancien du SM Caen était revenu sur cette traversée du désert pour La Voix du Nord : «Douter, je ne pense pas que ce soit le mot. Depuis mon arrivée, je mets tous les ingrédients pour performer. J’ai eu des moments plus compliqués, mais le staff, l’équipe et aussi les supporters m’ont aidé. Enchaîner sur les trois derniers matchs avec trois buts, c’est ce que j’ai toujours espéré. J’ai tout ce qu’il faut pour avancer. Mon arrivée à Lens n’a pas été facile ; à Montpellier, les consignes n’étaient pas les mêmes. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Je savais que j’allais être attendu, notamment à cause du coût de mon transfert, mais je ne me suis pas posé de questions.»

Sifflé par Bollaert contre Clermont, Wahi a donné la bonne réponse contre Lorient

Pourtant, à force d’abnégation et de soutien, Elye Wahi a su retrouver son aura de tueur. Au tournant du mois de février à mars, il avait notamment inscrit trois buts en autant de rencontres face à Fribourg, Monaco et Lyon. Avoir un impact dans de telles rencontres pouvait laisser imaginer que le droitier était de retour pour de bon et qu’il finirait la saison en trombe. Mais voilà, malgré un but contre Nice et contre Lille, le résultat n’était pas encore celui escompté pour l’intéressé, le RC Lens et ses supporters. Dès lors, ces derniers ont décidé de se désolidariser de leur buteur le temps d’une soirée. Auteur d’une rencontre morose face à Clermont le 20 avril dernier, Elye Wahi a été remplacé en fin de rencontre. A sa sortie, le stade Bollaert l’a sifflé copieusement pour la première fois depuis son arrivée dans le Nord. Protégé par Franck Haise qui avait fustigé l’attitude des fans présents au stade ce soir-là, une réponse de l’intéressé était forcément attendue ce vendredi contre Lorient.

Et même si tout n’a pas été parfait, notamment à la finition, l’ancien Montpelliérain a su inscrire son huitième but de la saison (57e). Une délivrance pour l’intéressé qui a montré son maillot à tout Bollaert, afin de montrer qu’il n’avait pas totalement oublié les sifflets à son encontre quinze jours auparavant. Vanté pour sa force de caractère et sa capacité à faire taire ses détracteurs, Wahi a également été salué par Brice Samba à l’issue de la rencontre : «je l’ai dit la semaine dernière, qu’il était fort mentalement. Parce que, oui, il loupe encore des choses, mais il est en train de se faire. Il n’a que 21 ans, donc il en loupe encore des buts et il sera encore sifflé plus tard. Mais c’est bien parce que cette période-là va lui servir pour pouvoir bien grandir.» Et alors que le RC Lens cherche à sécuriser une place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine, Elye Wahi sait comment faire oublier sa première cuvée compliquée dans la peau d’un Sang et Or. Il semble, en tout cas, déterminé à y parvenir.