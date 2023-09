Espagne : Lamine Yamal revient sur sa première historique

Plus jeune joueur de l’histoire de la Roja à disputer un match en sélection et plus jeune buteur de l’histoire espagnole, Lamine Yamal (16 ans) a vécu des débuts rêvés sous les couleurs de l’Espagne. Entré en jeu suite à la blessure de Dani Olmo juste avant la pause, le crack du FC Barcelone a, par la suite, participé au festival offensif des siens contre la Géorgie (7-1).

Interrogé en conférence de presse après le match, Yamal n’a forcément pas caché sa joie, lui qui avait le choix entre l’Espagne et le Maroc pour son avenir en sélection. «Je vis un rêve, je tiens à remercier mes coéquipiers et le coach. Je suis très satisfait de la décision que j’ai prise et j’espère faire beaucoup de choses avec la sélection espagnole».