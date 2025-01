Le FC Barcelone a choisi le remplaçant de Robert Lewandowski !

C’est un sujet qui revient sur la table assez régulièrement : qui remplacera Robert Lewandowski en pointe de l’attaque du Barça ? S’il est vrai que le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 et qu’il est encore très performant - 25 buts avec le club catalan cette saison déjà ! - son âge (36 ans) fait logiquement qu’il n’a pas énormément de saisons au plus haut niveau devant lui.

La suite après cette publicité

Comme l’a expliqué la presse catalane ces derniers mois, la direction travaille déjà sur son remplaçant, et c’est un dossier encore considéré comme prioritaire. Cet été, le club a ainsi l’intention de recruter une star en attaque. Il a ainsi récemment été question de joueurs comme Erling Haaland (Manchester City) et Viktor Gyökeres (Sporting CP), et on sait que grâce au retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, les Barcelonais auront plus de pouvoir d’achat et de marge de manœuvre pour faire venir un gros nom.

Un joueur bien connu en Espagne

Et comme le révèle Mundo Deportivo, le Norvégien et le Suédois ne sont a priori pas les joueurs préférés des dirigeants du Barça. Effectivement, l’attaquant de pointe qui plaît le plus à Deco et consorts n’est autre qu’Alexander Isak, le buteur suédois de Newcastle, qui a déjà joué en Liga du côté de la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Auteur d’une première partie de saison brillante, avec 13 réalisations en 18 rencontres de Premier League, le joueur de 25 ans cartonne et serait a priori un peu moins cher que les autres attaquants vedette du moment. Surtout, le fait que Newcastle ne dispute pas la Ligue des Champions de façon régulière pourrait bien le pousser à se chercher un nouveau point de chute. Quoi qu’il en soit, le Barça est séduit.