Mariano Díaz devrait déjà changer de club

Le dossier Mariano Díaz agite l’Alavés avant le mercato hivernal. L’attaquant a provoqué des tensions internes après avoir appris qu’il ne figurait pas dans le onze titulaire pour la Coupe du Roi, tout comme Moussa Diarra, et a été écarté pour ce match et celui contre Osasuna. Cette situation a convaincu le club de recruter un nouvel attaquant afin de renforcer un secteur offensif en difficulté, tout en gérant les conflits internes et en préservant l’équilibre de l’équipe, selon AS.

Parallèlement, les Babazorros cherchent un défenseur central pour pallier l’absence de Facundo Garcés, suspendu un an par la FIFA, et celle éventuelle de Moussa Diarra, dont le départ reste possible. Toujours d’après le quotidien espagnol, le club pourrait également voir partir certains joueurs clés comme Javier Sivera, Bruno Blanco ou Vicente Esquerdo si des offres intéressantes arrivent. Les prêts d’Owono à Andorre et d’Albarracín à Huesca pourraient être réévalués si ces joueurs ne bénéficient pas de temps de jeu, avec des clauses pour limiter les coûts. L’objectif principal reste de conserver la compétitivité de l’équipe tout en renforçant les postes sensibles.