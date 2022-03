Nouveau rendez-vous entre Mauricio Pochettino et MU !

Plus que jamais en position délicate au PSG après la retentissante élimination des siens en Ligue des Champions face au Real Madrid puis après plusieurs contre-performances en Ligue 1, Mauricio Pochettino (50 ans) tente tant bien que mal de garder la tête froide. S'il a récemment indiqué qu'il était toujours motivé à l'idée d'entraîner le PSG, il continue de regarder ce qu'il se passe du côté de l'Angleterre et plus précisément à Manchester.

Érigé en priorité depuis plusieurs mois à MU, le coach du PSG est désormais concurrencé par Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Mais la possibilité de voir l'Argentin sur le banc de MU reste plus que jamais réelle. De sources anglaises proches du board mancunien, un rendez-vous a eu lieu récemment entre Pochettino et les Red Devils. Ces derniers ont d'ailleurs indiqué au coach parisien qu'ils n'entendaient pas se précipiter sur le choix de leur futur entraîneur...