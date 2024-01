Chelsea : Thiago Silva jette le trouble sur son avenir

En ballottage défavorable après sa défaite en demi-finales aller de la Coupe de la Ligue anglaise, Chelsea s’est remis la tête à l’endroit et avec la manière en infligeant une lourde correction à Middlesbrough (6-1), mardi soir. Auteur d’une prestation complète face au pensionnaire de Championship, Thiago Silva a été interrogé par la presse britannique sur son avenir à Londres à l’issue de la rencontre. Âgé de 39 ans, le Brésilien a noyé le poisson, mais laisse la porte ouverte à une fin d’aventure avec les Blues à l’heure où son contrat arrive à son terme dans six mois.

La suite après cette publicité

«C’était très rapide et je suis heureux à chaque fois que je joue ici. C’est différent, spécial et émouvant. Je sais qu’à chaque match qui se termine, j’ai l’impression que ma carrière se termine, donc ça me rend un peu triste. Mais je suis content de la performance sur le terrain, ce qui est le plus important», a-t-il déclaré en zone mixte. Une sortie suffisante pour relancer la rumeur d’un retour au Brésil ? Pour rappel, la presse britannique expliquait dernièrement que le finaliste de la Coupe du Monde des Clubs en décembre dernier songerait à lui offrir un dernier challenge.