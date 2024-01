Chelsea : vers un retour de Thiago Silva au Brésil cet été ?

Après huit ans passés au Paris Saint-Germain, où il était l’un des piliers du projet qatari dans la capitale française, le défenseur central brésilien Thiago Silva a traversé la Manche pour découvrir la Premier League sous les couleurs de Chelsea. Chez les pensionnaires de Stamford Bridge, il est très rapidement devenu un élément important de la défense centrale, que ce soit sous les ordres de Franck Lampard, Thomas Tuchel (avec qui il soulève la Ligue des champions 2021), Graham Potter ou encore Mauricio Pochettino. Sous les ordres de ce dernier, le joueur de 39 ans est même un titulaire indiscutable de cette première partie de saison, ne ratant qu’une petite rencontre de Premier League en 20 journées.

Mais alors que le contrat de l’international auriverde (113 sélections, 7 buts) expire l’été prochain, son avenir pourrait bien s’écrire de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, selon les informations du Mirror, Fluminense serait intéressé par un retour d’un joueur qu’il a formé avant de le racheter en 2007. Le tabloïd britannique explique le dernier vainqueur de la Copa Libertadores, et finaliste de la Coupe du Monde des Clubs en décembre dernier, aimerait bien offrir à Thiago Silva ce qui serait l’une des dernières pages d’une riche carrière, avec près de 700 matches entre le Brésil, l’Italie, la France et l’Angleterre. Le principal intéressé, quant à lui, n’a toujours pas fait son choix, à six mois de la fin de son bail avec le CFC.