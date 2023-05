Barça : un club anglais prêt à mettre 50 M€ pour Jules Koundé

La suite après cette publicité

Le titre maintenant en poche et la saison quasiment terminée, le FC Barcelone prépare la saison prochaine. Parmi les rumeurs de départ, la presse espagnole annonçait que Jules Koundé souhaitait quitter le FC Barcelone. L’international français, un an après son arrivée, aurait demandé à partir en raison de son utilisation sur le terrain. Le joueur formé à Bordeaux a été utilisé très souvent en tant que latéral droit par Xavi. Un poste qu’il n’apprécie pas, lui, qui préfère évoluer en tant que central.

Depuis, la presse catalane a indiqué que deux clubs seraient déjà intéressés : Chelsea et Manchester United. Et les deux cadors anglais ne sont pas les seuls sur ce dossier puisque le Mirror annonce que Liverpool est intéressé par le défenseur de Barcelone. Jürgen Klopp apprécierait beaucoup son profil et les Reds pourraient offrir près de 50 millions d’euros pour se l’offrir. Un départ qui soulagerait les finances du FC Barcelone.

