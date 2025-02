Premier League : Tottenham enfonce Manchester United dans la crise

105 jours que Tottenham n’avait plus gagné à la maison en Premier League. Une éternité, et on se demandait même par quels moyens Ange Postecoglou avait pu garder son poste jusqu’à aujourd’hui. Cette question, l’Australien a aussi dû se la poser au cours des dernières semaines lorsqu’il était témoin des gifles infligées à son équipe, et qu’il faisait face à un problème insoluble. Ça devrait moins être le cas demain matin lorsqu’il se réveillera avec la satisfaction d’avoir battu Manchester United, à la maison (1-0). Ce succès, c’est bien entendu le sien, mais aussi et surtout celui de son portier Vicario, infranchissable, et de ses joueurs, partis le chercher au caractère.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Tottenham 30 25 +12 9 3 13 49 37 15 Man United 29 25 -7 8 5 12 28 35

Dans un début de rencontre plutôt vivant et rythmé, les Spurs concédaient pourtant les premières situations. Hojlund, trouvé en profondeur par Maguire, fixait Davies avant d’armer brutalement une frappe repoussée par un Vicario déjà sur le qui-vive (10e). Dans le prolongement, l’Italien s’employait une nouvelle fois pour écœurer Garnacho, et était finalement sauvé par un dégagement de Davies, à l’emporte-pièce, sur un centre de Dalot. Les premières situations étaient donc mancuniennes, mais le premier but était londonien. Il était l’œuvre de Maddison, peut-être le meilleur joueur de son équipe cette saison jusqu’à sa blessure.

Une première victoire à domicile en championnat depuis 105 jours

L’international anglais flairait le mauvais renvoi d’Onana sur une frappe de Bergvall aux 16 mètres, et n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (13e, 1-0). En face, Amorim pouvait au moins se satisfaire du caractère de ses joueurs, à défaut de pouvoir fêter un but. Zirkzee était tout proche de trouver le cadre après s’être amusé avec Bergvall (21e), quand Garnacho caviardait une action en or, alors qu’il avait tout le loisir d’ajuster Vicario en face-à-face (22e). Côté Spurs, Mathys Tel était plus touché par la poisse, que par la grâce.

Le Français voyait d’abord le but se refuser à lui, la faute à un Onana vigilant (26e). Au retour des vestiaires, il galvaudait un centre de Porro (48e), puis se trouvait en bout de course pour reprendre correctement un centre de Spence, bourreau de Mazraoui sur l’action (52e). Cette seconde période nous offrait son lot de dangers et d’incertitudes de part et d’autre, mais les portiers se renvoyaient la patate chaude. Vicario maintenait son équipe à flot devant Garnacho (54e, 58e), quand Onana frustrait Kulusevski (79e), et surtout Mathys Tel, actif mais peu productif dans le dernier geste (77e, 81e, 84e). Tottenham s’en satisfera, cette fois, puisque ce duel de malades aura tourné à leur avantage. Les Spurs sont 12es. Manchester United pointe à une très inquiétante 15e place.