Neymar annonce qu’il veut rejouer avec Messi et Suarez

À 32 ans Neymar n’a plus que six mois de contrat à honorer avec Al-Hilal. Le Brésilien rempilera-t-il en Arabie saoudite ou tentera-t-il l’aventure aux États-Unis où son nom circule du côté de Miami ? À l’heure où les projets du Brésilien font parler, Neymar a confié qu’il ne dirait pas non à une reconstitution de la fameuse MSN.

« Évidemment, rejouer avec Messi et Suárez serait incroyable. Ce sont mes amis. Nous nous parlons encore. Ce serait intéressant de faire revivre ce trio. Je suis heureux à Al-Hilal, je suis heureux en Arabie saoudite, mais qui sait ? Le football est plein de surprises. Quand on a appris que je quittais le Paris Saint-Germain, la fenêtre de transfert était fermée aux États-Unis, donc je n’avais pas cette option », a-t-il déclaré dans une interview accordée à CNN.