PSG : Désiré Doué savoure face à son ancien club

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain pour cinq ans, contre une indemnité de 50 millions d’euros, Désiré Doué (19 ans) s’est affirmé et est devenu un élément important sous les ordres de Luis Enrique, qui l’a beaucoup fait progresser. Face à son ancien club ce samedi, l’ex-Rennais a été auteur d’une passe décisive pour Bradley Barcola sur l’ouverture du score lors de la large victoire parisienne (4-1). L’ailier de 19 ans a savouré la victoire pour son retour au Rohazon Park, devant ses ex-supporters.

«Venir ici et remporter les trois points, c’était l’objectif, on est très content. C’est un grand, grand plaisir, j’ai eu les supporters qui m’ont très bien accueilli. Encore une fois, j’ai l’occasion de les saluer à la fin du match, les coéquipiers aussi, ça m’a fait plaisir de les revoir. Voilà, ça reste le club où j’ai grandi, qui m’a donné la chance de débuter ma carrière, donc sans eux, je ne serai pas là et je suis très content de revenir ici. Ce n’est jamais facile de jouer ici, j’étais de l’autre côté aussi, on a toujours posé des problèmes au PSG aujourd’hui, ils en ont posé, mais on a été efficace et on rapporte la victoire», a-t-il lâché sur BeIN Sports.