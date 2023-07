Le PSG prêt à envoyer du lourd pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Comme l’indiquait la presse anglaise hier, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Harry Kane n’a pas faibli. Le joueur de Tottenham reste la priorité du Bayern Munich et il semble avoir un penchant pour le géant bavarois. Mais les Parisiens continuent d’y croire, et ils ont activé des plans B, au cas où, les dirigeants franciliens continuent de pousser pour l’attaquant des Spurs.

Et selon nos informations, Paris s’active toujours en coulisse et si les Rouge et Bleu parviennent à convaincre l’international britannique, ils sont prêts à envoyer une offre que Tottenham ne pourra pas refuser.

