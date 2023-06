Pays-Bas - Croatie : les compositions officielles

Pas de répit pour les internationaux ! Quelques jours seulement après la fin de saison des championnats européens, le football reprend ses droits dans le cadre du Final Four de la Ligue des Nations. Ce mercredi, les Pays-Bas, pays hôte de la compétition, accueillent au De Kuip de Rotterdam, la Croatie, dans le cadre des demi-finales de cette phase finale. Une rencontre prestigieuse très attendue entre deux équipes déterminées à se qualifier pour la finale de cette édition et succéder ainsi au palmarès à l’équipe de France, dernier vainqueur de la Ligue des Nations (2021). Quarts de finalistes du dernier mondial, les hommes de Ronald Koeman, qui retrouve à peine son poste de sélectionneur, auront également à cœur de briller devant leur public. Troisièmes de la Coupe du Monde 2022 après avoir battu le Maroc dans la petite finale, les Vatreni voudront de leur côté prouver qu’ils font partie des meilleures nations à l’échelle mondiale.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 20h45. Pour cette première demi-finale de ce Final Four, Ronald Koeman a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3. Pilier de la sélection néerlandaise depuis plusieurs années, Virgil van Dijk est logiquement aligné en défense aux côtés de Lutsharel Geertruida, Nathan Aké et Denzel Dumfries. Le milieu de terrain est composé de Frenkie de Jong, Mats Wieffer et Teun Koopmeiners, tandis que le secteur offensif sera emmené par Donyell Malen, Cody Gakpo et Xavi Simons. Du côté de la Croatie, Zlatko Dalic aligne son traditionnel 4-3-3. Devant le portier Dominik Livakovic, Vida est aligné en défense centrale avec Josip Sutalo alors qu’Ivan Perisic tiendra le couloir gauche. Indispensables depuis plusieurs années, Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Oranje. La ligne offensive sera quant à elle composée de Mario Pasalic, Andrej Kramaric et Luka Ivanusec.

La Croatie menée juste avant la mi-temps !

Les compositions :

Pays-Bas : Bijlow - Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Aké - Koopmeiners, Wieffer, De Jong - Malen, Gakpo, Xavi Simons.

Croatie : Livakovic - Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic- Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Ivanusec.