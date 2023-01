Manchester United : Antony sous le choc après un accident de la route

La suite après cette publicité

Connu pour son habileté avec le ballon rond dans les pieds, Antony n’aurait pas cette même qualité au volant d’une voiture. Selon The Sun, l’ailier de Manchester United a eu un accident de la route à bord de son bolide (BMW) la veille du Nouvel An. L’incident a eu lieu tout près de chez lui, dans la banlieue de Manchester (Hale). Le Brésilien aurait complètement détruit son modèle X6 en heurtant des travaux routiers sur l’autoroute.

Abasourdi après l’accident, l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam a évoqué cette mésaventure dans une interview après la rencontre contre Everton ce vendredi : « J’ai eu un choc », avoue-t-il. Selon une source de nos confrères britanniques : « Il faisait sombre et humide et il a fait une erreur de jugement. Il a été secoué, mais heureusement, personne d’autre n’a été impliqué et il n’a pas été blessé. » Un contretemps qui ne l’a pas empêché d’ouvrir le score face aux Toffees vendredi soir en FA Cup (3-1).

