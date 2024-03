Barça : la déclaration forte sur Vitor Roque

Arrivé en janvier dernier au FC Barcelone, Vitor Roque (19 ans) connaît des débuts en demi-teinte. L’attaquant brésilien a marqué deux buts en neuf matchs de Liga et ne s’est pas encore pleinement imposé dans le onze du club catalan, n’étant que très peu utilisé par Xavi. Pour autant, son représentant, André Cury, estime que son poulain est «très bien physiquement et très fort mentalement» et qu’il «ne va pas partir en prêt», comme il l’a confié à la radio RAC1.

Il a aussi valorisé les qualités du natif de Timóteo au Brésil, en assurant qu’il y a «actuellement une file d’attente de clubs qui seraient prêts à signer Vitor Roque pour 50 millions». Comparé à Endrick, qui lui a fait le choix de rejoindre le rival, le Real Madrid, Vitor Roque «est au-dessus de Endrick» selon son agent. Une mise en valeur importante, en attendant de voir l’attaquant du FC Barcelone éclore pleinement au Camp Nou.