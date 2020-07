Journal du Mercato : l'Inter tente l'impossible, coup de chaud à Lille

La suite après cette publicité

Le focus du jour en France

Le focus de la journée en France nous conduit à Lille où la température ne cesse de grimper ! Très actif sous la houlette de Luis Campos, le LOSC a décidé de passer la seconde. Ce matin, c'est le défenseur de l'Ajax, Sven Botman (20 ans) qui s'est engagé avec les Dogues jusqu'en 2025 contre un chèque de 8 M€.

Au milieu, les dirigeants lillois ont ciblé deux très jeunes espoirs : Eugenio Pizzuto (18 ans), qui évolue encore à Pachuca au Mexique et Angel Gomes (Manchester United), dont le profil plaît énormément à Campos (voir par ailleurs). ,

Dans le secteur offensif, le club de Gérard Lopez devrait voir débarquer l'expérimenté Burak Yilmaz (35 ans). L'attaquant turc arriverait libre et passerait sa visite médicale demain à en croire RMC Sport. Autre piste brûlante pour les Lillois : Alfredo Morelos. Auteur d'une excellente saison avec les Glasgow Rangers (29 buts et 10 passes décisives), le buteur colombien ferait l'objet d'une offre de 18.7 M€ de la part du LOSC selon le Daily Record.

Enfin, les deux autres pistes lilloises se nomment Jonathan David (La Gantoise) et Sebastian Anderson (Union Berlin). Le premier pourrait coûter au LOSC pas moins de 30 M€ tandis que le second, lui, pourrait quitter la capitale allemande en cas d'offre aux alentours de 10 M€.

Autant de pistes pour compenser le départ attendu de Loïc Rémy du côté de Benevento et celui de Victor Osimhen, désormais joueur du Napoli, puisque son transfert a enfin été officialisé par le club sicilien après plusieurs semaines de tractations. Un transfert dont le montant va atteindre les 81,3 M€ bonus compris.

Enfin, deux départs pourraient également rapporter gros au LOSC. Le premier, celui du défenseur brésilien Gabriel Magalhães (22 ans). Son profil plaît en Angleterre, où Everton et Manchester United auraient déjà proposé pas moins de 30 M€. Le second, celui de Jonathan Ikoné. Comme nous vous le révélions en début de semaine, le natif de Bondy pourrait faire ses valises pour l'Allemagne, où Dortmund verrait en lui le remplaçant idéal à Jadon Sancho. Le Sunday Times parlait même d'une offre des dirigeants du BVB aux alentours de 41 M€.

Les infos du jour en France

Dans le reste de l'actualité en France, Florian Thauvin possède encore des courtisans, notamment de l'autre côté des Alpes. Alors que le mercato va se prolonger jusqu'au mois d'octobre, L'Équipe révèle dans son édition du jour que l'ancien Bastiais pourrait faire l'objet d'offres comprises entre 15 et 20 M€ en provenance d'Italie.

À Monaco, c'est Benoit Badiashile qui fait la une de AS ce vendredi. Le défenseur de l'ASM figurerait parmi les cibles du Real Madrid et plus particulièrement de Zinedine Zidane. Les dirigeants monégasques attendraient une indemnité de 30 M€ pour laisser leur joueur quitter le Rocher, de quoi donner des idées aux Merengues.

Un peu plus au nord, dans le Rhône, Sky Sport Italia nous révèle que Joachim Andersen intéresse le Torino. Le défenseur de l'OL n'a jamais vraiment convaincu du côté du Groupama Stadium et pourrait se laisser tenter par un retour en Italie. L'autre info de la journée concerne, elle, Memphis Depay. Souvent annoncé sur le départ, le Néerlandais figurerait sur la short-list des dirigeants du Borussia Dortmund pour palier le départ de Sancho vers l'Angleterre.

Le focus du jour à l'étranger

À l'étranger, notre focus du jour concerne l'Inter qui se veut très actif sur ce mercato estival ! Et depuis plusieurs semaines, c'est la rumeur Lionel Messi qui fait les gros titres de la presse italienne. Et même si l'opération semble très compliquée, voire impossible, le propriétaire de l'Inter, Steven Zhang, n'en démord pas. Il veut s'offrir la Pulga !

Dans les dossiers un peu moins fantaisistes, Antonio Conte aurait ciblé quatre Français pour venir renforcer son effectif. N'Golo Kanté et Tiémoué Bakayoko, que le technicien italien a dirigé à Chelsea, mais aussi Tanguy Ndombélé et Moussa Sissoko, dont les profils plaisent à l'ancien sélectionneur de la Nazionale. Au même poste, le club lombard aurait également ciblé Wilfred Ndidi (Leicester City) dans le but d'étoffer le milieu de terrain interiste.

En attaque, Luka Jovic est annoncé en cas de départ de Lautaro Martinez. Dans le viseur du FC Barcelone depuis de longs mois, le transfert de l'Argentin traîne toujours et semble parti pour s'éterniser. Une chose est sûre, un joueur veut rester à l'Inter et il s'agit d'Alexis Sanchez ! Prêté cette saison par Manchester United, le Chilien a déjà annoncé son intention de poursuivre son aventure en Lombardie.

Les infos du jour à l'étranger

Au pays de Sa Majesté, Chelsea garderait un œil sur Marc-André Ter Stegen. Le gardien du Barça pourrait débarquer à Londres tandis que Willian pourrait, lui, faire le chemin inverse. Les dirigeants du Barça ne compteraient plus vraiment sur Ousmane Dembélé et seraient à la recherche de son successeur.

Par ailleurs, Mesut Özil ira au bout de son contrat à Arsenal. C'est en tout cas ce que son agent a confié au média turc Fanatik. Le milieu de 31 ans est toujours sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2021.

Plus au nord, du côté de Birmingham, Raul Jimenez pourrait quitter Wolverhampton. À la recherche d'un buteur, Manchester United voudrait s'attacher les services de l'attaquant mexicain en vue de la saison prochaine à en croire le Daily Express.

En Italie, Zlatan Ibrahimovic va prolonger son aventure avec l'AC Milan. Le club lombard lui aurait d'ores et déjà proposé un contrat de 2 ans accompagné d'un salaire de 5 M€ annuel.

Enfin à Munich, Thiago Alcantara vit ses derniers jours sous le maillot bavarois. Dans une interview donnée à Sky Sports, Karl Heinz-Rummenigge a en effet évoqué la situation du milieu espagnol, avouant à demi-mot que le club ne retiendrait pas l'ancien Barcelonais si ce dernier souhaitait s'en aller.

Les principaux officiels de du jour

Du côté des officialisations de la journée, Benedikt Höwedes prend sa retraite ! Le champion du Monde 2014 raccroche les crampons à l'âge de 32 ans après sa dernière expérience en Russie.

Dayot Upamecano a prolongé son contrat avec le RB Leipzig. Annoncé sur le départ, le défenseur français a décidé de continuer l'aventure avec l'écurie allemande avec laquelle il est désormais lié jusqu'en 2023.

