Côme : Dele Alli était présent au match contre Lecce

Parti d’Everton il y a dix jours alors qu’il n’a pas mis les pieds sur un terrain de football depuis le 26 février 2023 lors de son prêt à Besiktas, Dele Alli (28 ans) s’entraîne désormais en Italie du côté de Côme. Le coach Cesc Fabregas avait d’ailleurs confirmé cela : «Il s’entraîne avec nous, il va bien. C’est une demande du club, peut-être que la semaine prochaine il fera quelque chose séparément et quelque chose avec nous. Pour l’instant, il est juste là pour s’entraîner, et nous sommes là pour l’aider à retrouver un peu de forme et lui redonner des sensations positives. C’était un joueur fantastique, j’ai joué contre lui de nombreuses fois et si je peux l’aider à retrouver son niveau, je suis heureux de le faire.»

Un joli geste de la part de l’ancien d’Arsenal, du FC Barcelone et de Chelsea qui a volé au soutien du milieu de terrain anglais. Ce dernier s’est d’ailleurs impliqué dans la vie du club italien puisqu’il était présent ce lundi pour le match de Serie A contre Lecce. Il a ainsi pu voir la victoire 2-0 du club lombard.