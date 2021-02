L'OM ne se gênera pas pour briser les rêves de titre de l'OL

Dimanche soir, il y aura le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Une rencontre qui pourrait marquer un tournant dans la saison des deux clubs. D’autant que les Phocéens peuvent mettre à mal les ambitions de titre des Gones en cas de victoire. Pape Gueye a d’ailleurs confié que si son équipe pouvait le faire, elle ne se gênera pas.

« Oui, s’il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de la saison. On sort de 4 matches sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n’a pas perdu à Bordeaux à 9 contre 11, je ne sais pas si on aurait eu ce résultat il y a quelques mois. Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir », a-t-il confié en conférence de presse.