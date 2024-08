Nice : Jordan Lotomba sur le départ !

A Nice depuis 4 saisons, Jordan Lotomba a participé à 142 matches avec le club azuréen, à son poste préférentiel de latéral droit (80 matches), mais aussi au poste de milieu droit (17 apparitions), d’arrière gauche (9 apparitions) et même de milieu gauche (3 apparitions). Mais pour l’international suisse, qui n’a pas été retenu avec la Nati pour l’Euro 2024, le temps est venu de quitter le Gym, à un an de la fin de son contrat, lui qui est désormais barré au poste de piston droit par Jonathan Clauss. C’est en tout cas son souhait

Reste désormais à savoir où il pourrait rebondir à une dizaine de jours de la fin du mercato estival. Le TSG Hoffenheim (7e de Bundesliga l’an passé et qui jouera la Ligue Europa) et le FC Augsbourg (11e de Bundesliga l’an passé) ont pris des renseignements au début de l’été sans aller plus loin. Aujourd’hui, c’est un ancien courtisan qui est revenu aux nouvelles, le Besiktas. Selon nos informations, le club turc est intéressé par le n°23 du Gym.