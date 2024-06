Nice : deux clubs chauds sur Jordan Lotomba !

L’OGC Nice entame un nouveau cycle. Les arrivées de Franck Haise et de Florian Maurice en lieu et place de Francesco Farioli et Florent Ghisolfi vont rebattre les cartes au sein du groupe pro. Certains joueurs devraient partir et d’autres s’interrogent sur la suite à donner à leur expérience sur la Côte d’Azur. C’est le cas de Jordan Lotomba, le latéral droit international suisse du Gym.

À un an de la fin de son contrat, le n°23 niçois sort d’une saison moyenne en Ligue 1 malgré 28 apparitions (dont 21 titularisations). Ce qui lui a valu de ne pas être retenu pour l’Euro avec la Suisse, lui qui totalise pourtant 8 sélections avec la Nati. Il n’empêche que son profil plaît beaucoup du côté de la Bundesliga. Selon nos informations, le TSG Hoffenheim (7e de Bundesliga l’an passé et qui jouera la Ligue Europa) et le FC Augsbourg (11e de Bundesliga l’an passé) sont très chauds sur lui. Le latéral droit suisse temporise et veut se laisser le maximum de possibilités durant l’été lui qui est en fin de contrat en juin 2025 et dont la valeur oscille entre 5 et 7 M€.