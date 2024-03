Où en est l’Allemagne ?

Un Euro, ça se prépare. Pour l’Allemagne, pas de long terme pourtant, puisqu’elle a changé de sélectionneur en septembre dernier, remplaçant Hansi Flick par Julian Nagelsmann. Ce dernier a signé un contrat court, portant jusqu’à la fin de l’Euro, prévu le 14 juillet. Difficile de construire un projet en si peu de temps. La mission proposée à Nagelsmann consistait surtout à redresser une équipe en pleine déroute, sorti dès la phase de poule du Mondial 2022, et vainqueur de 2 matches sur les 7 disputés en 2023…

La suite après cette publicité

Après des débuts encourageants lors du rassemblement d’octobre (victoire contre les Etats-Unis puis nul contre le Mexique), la Nationalmannschaft est retombée dans ses travers lors des rencontres suivantes. Deux défaites marquantes, face à la Turquie (2-3) puis contre l’Autriche (0-2) et déjà les premières critiques contre Nagelsmann. Confronté à une pénurie de talents, le sélectionneur le plus jeune de l’histoire de l’Allemagne (36 ans) a cherché à innover, à la fois sa grande force pour ses admirateurs et son plus gros défaut pour ses détracteurs. Il a par exemple installé Havertz à un poste de piston gauche surprenant. Et surtout sans succès…

À lire

Allemagne, Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko a totalement disparu

Une liste chamboulée

Le rassemblement du mois de mars, le dernier avant l’annonce de la liste finale de joueurs amenés à disputer l’Euro, s’avère donc décisif pour relancer la machine. Preuve que tout est à bâtir à seulement 3 mois de la compétition, Nagelsmann a convoqué 6 nouveaux joueurs, dont 3 du VfB Stuttgart, la sensation de la saison en Bundesliga (3e du championnat). Undav, Mittelstädt et Anton, soit un attaquant et deux défenseurs, ont été appelés dans cette liste, pour laquelle un rapide coup d’œil suffit à détecter un manque de talents offensifs.

La suite après cette publicité

Nagelsmann a effectué des choix forts en n’appelant pas Leon Goretzka par exemple, ou les joueurs du Borussia Dortmund (Schlotterbeck, Süle, Hummels, Brandt). Gnabry, blessé, et Sané, suspendu après son carton rouge contre l’Autriche, ne sont également pas présents. Ce grand chamboulement est pourtant bien perçu par les médias allemands et les supporters, qui voulaient voir du changement au regard des derniers mois désastreux.

« Nagelsmann semble avoir choisi une meilleure mentalité, un meilleur état d’esprit d’un coté, et de l’autre peut-être un manque de qualité. Ces joueurs de Stuttgart par exemple. nous devons voir s’ils peuvent être bons au niveau international. Mais ils fonctionnent très bien à Stuttgart, et ce sont des gars très positifs, qui peuvent aider une équipe », nous explique Tobias Feldhoff, rédacteur en chef de Fussball Transfers. L’autre bonne nouvelle, c’est le retour de Toni Kroos, 34 ans, en sélection, pour amener plus de consistance dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

Mais sera-ce suffisant pour inverser la tendance ? L’Allemagne ne prétend pas à un statut de favori pour son Euro à domicile, à moins que des joueurs se révèlent durant cette trêve internationale. Mine de rien, la Nationalmannschaft avait battu les Bleus le 12 septembre dernier malgré une situation de crise déjà bien établie. Après l’amical contre l’équipe de France samedi, elle disputera sa deuxième rencontre face aux Pays-bas. De quoi lui permettre de mieux se situer avant le début de la compétition.

La liste de l’Allemagne

Gardiens : Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Bernd Leno, Oliver Baumann

Défenseurs : Joshua Kimmich, Benjamin Henrichs, Jonathan Tah, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, David Raum, Maximilian Mittelstädt

La suite après cette publicité

Milieux : Toni Kroos, Robert Andrich, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Thomas Müller, Chris Führich, Jan-Niklas Beste

Attaquants : Niclas Füllkrug, Deniz Undav, Kai Havertz, Maximilian Beier