La révélation du National Sidney Obissa attise la convoitise !

C’est une tendance depuis plusieurs saisons, des joueurs qui peinent à percer en Ligue 1 passent par la case National pour donner un nouvel élan à leur carrière. C’est le cas de Sidney Obissa. Formé à l’AC Ajaccio et auteur d’une trajectoire pour le moins atypique, le roc défensif gabonais brille depuis quelques mois du côté de Villefranche en National.

International gabonais aux 13 sélections, ce gaucher puissant et assez technique (1,92 m) de 22 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Ligue 2. Il faut dire qu’en plus de qualités physiques hors normes, Obissa, considéré comme l’une des révélations de la saison en championnat et titulaire indiscutable de la défense de l’actuelle 14e de National, est libre de tout contrat au 30 juin. De quoi le rendre particulièrement attractif…

