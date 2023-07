Une légende de Manchester United conseille à Harry Maguire de quitter le club

Harry Maguire va-t-il bientôt voir le bout du tunnel ? Dans l’œil du cyclone depuis plusieurs mois en raison de prestations décevantes, le défenseur anglais ne fait plus l’unanimité du côté de Manchester United. Après avoir été relevé de ses fonctions de capitaine par son entraîneur Erik ten Hag, le joueur de 30 ans a été placé sur la liste des transferts. Alors que l’international anglais vit un véritable cauchemar avec les Red Devils, plusieurs clubs anglais étudient la possibilité de le relancer, à l’image de Tottenham, de West Ham ou encore l’Inter Milan. Les multiples rumeurs liées à son départ ont suscité l’intérêt de Wayne Rooney. Lors d’un entretien accordé à The Athletic, l’attaquant emblématique de Manchester United (253 buts en 559 apparitions sous les couleurs mancuniennes) a vivement conseillé Harry Maguire de quitter le club mancunien au regard du traitement qui lui ait infligé depuis plusieurs jours.

« Si on vous retire le brassard, comment va-t-il faire pour aller de l’avant avec le club ? Cela montre que le manager ne croit vraiment pas en lui. Harry se retrouve dans une position où il doit réfléchir à ce qu’il va faire pour l’avenir. Il doit désormais se concentrer sur lui-même. Je suis sûr qu’Harry voudra aller jouer ailleurs afin de se mettre dans la meilleure position possible pour réussir au mieux. La meilleure chose à faire maintenant est probablement de le laisser partir », a déclaré l’ex-buteur des Three Lions, désormais reconverti comme entraîneur du DC United.

