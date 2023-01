Mercato : l’OL a déjà un plan B pour oublier l’échec João Gomes

La suite après cette publicité

Ce mercato d’hiver est une véritable souffrance pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Deux jeunes talents du club sont attaqués. Chelsea pousse fort pour Malo Gusto, tandis que Rayan Cherki a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain. Et côté arrivées, rien à signaler. Pourtant, Bruno Cheyrou et John Textor s’activent.

Dernièrement, les Gones ont fait irruption au Brésil pour faire capoter le transfert de João Gomes à Wolverhampton. L’OL a fait une meilleure offre que les Wolves et a proposé un meilleur salaire au milieu de terrain. Suffisant pour convaincre le Mengão de vendre son poulain aux Rhodaniens. Mais comme nous vous le révélions, Gomes est resté inflexible, il veut aller en Angleterre.

Skhiri en plan B

Textor s’est alors déplacé personnellement pour le rencontrer et tenter de le convaincre. En vain. Et aujourd’hui, RMC Sport confirme que le Brésilien ne viendra pas en France. Son désir ferme et définitif d’évoluer en Premier League a triomphé de l’argent lyonnais. Pas le temps de ruminer ce revers pour l’OL qui aurait déjà une autre cible en vue. RMC Sport affirme en effet que les Gones ont réactivé l’option Ellyes Skhiri. Le milieu tunisien de 27 ans n’est en effet pas un inconnu pour les Lyonnais.

Il y a pile un an, nous vous révélions que les septuples champions de France étaient passés à l’action pour recruter le joueur de Cologne. Mais cette fois, le contrat de l’ancien Montpelliérain s’achève en juin prochain. Son prix ne devrait donc pas être très excessif. Mais là encore, l’OL n’est pas à l’abri d’un refus, car Skhiri dispose d’autres offres, dont deux en Allemagne. Et il n’a pas toujours pas donné son accord aux Gones. Affaire à suivre.