OL : Flamengo et João Gomes restent inflexibles !

Wolverhampton n’a pas fini de détester l’OL sur le dossier João Gomes. Alors que tout était bouclé pour la signature du milieu international U20 brésilien chez les Wolves aussi bien au niveau des conditions salariales que de l’indemnité de transfert, l’irruption soudaine de l’Olympique Lyonnais dans le dossier a tout chamboulé… surtout dans l’esprit du club brésilien.

Car ce dernier, bien plus intéressé par la proposition financière de l’OL, a rompu les discussions avec la formation anglaise. Une situation qui commence à tendre sérieusement João Gomes, qui ne veut pas céder et qui entend toujours rejoindre la Premier League et Wolverhampton à qui il a donné sa parole… L’OL et Bruno Cheyrou, qui rêvent plus que jamais de recruter le joueur, sont donc toujours en course donc dans le dossier, et vont jouer leur chance jusqu’au bout, et ce, même s’ils n’ont pas toutes les faveurs du joueur.

