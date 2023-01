OL : les confidences de Bruno Cheyrou sur la piste João Gomes

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais tente un coup de poker. Toujours englué dans le ventre mou du championnat, le club rhodanien tente de sortir de la crise via le mercato. Et après avoir engagé Dejan Lovren, les Gones espèrent désormais recruter João Gomes. Âgé de 21 ans, le jeune milieu récupérateur de Flamengo était en partance pur Wolverhampton quand l’OL a surgi.

Tandis que les Wolves proposaient 15 M€ + 2 M€ de bonus au Mengão, la nouvelle équipe de John Textor a fait une proposition supérieure en tout point de vue. Un meilleur salaire pour le joueur et plus d’argent pour le club carioca (17 M€ + 2 M€ de bonus). Mais les septuples champions de France sont loin d’avoir gagné la bataille. Malgré un accord verbal avec Flamengo, João Gomes donne sa préférence à Wolverhampton.

À lire

Mercato : João Gomes encore loin de l’OL !

Cheyrou est sous le charme de Gomes

L’OL, qui rêve de réussir un nouveau coup à la Guimarães, va-t-il trouver les arguments pour convaincre le milieu ? L’Equipe nous apprend que Bruno Cheyrou est actuellement au Brésil pour mener la danse et qu’il s’appuie sur un certain Tulio De Melo. L’ancien attaquant du Mans est aujourd’hui agent et oeuvre en coulisse, après avoir participé au retour de Gerson au Brésil. Cheyrou a tout cas confirmé cette piste au quotidien.

La suite après cette publicité

« C’est un joueur qu’on observe depuis un an et demi. Avant, le timing n’était pas le bon. Financièrement, on ne pouvait pas y aller. Là (avec l’arrivée de Textor), une fenêtre s’est ouverte et on essaye de s’engouffrer. Ce joueur, je l’aime beaucoup et ce serait un doux rêve de le recruter », a-t-il confié, en ajoutant que l’OL, en dépit du timing de son approche, a les moyens de « marquer un but en or dans les arrêts de jeu ». À suivre.