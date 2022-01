L'OL accélère pour Ellyes Skhiri

La suite après cette publicité

C'est désormais un secret de polichinelle. Bruno Guimarães va quitter l'OL direction Newcastle pour une somme avoisinant les 50 M€ (42,5 M€ payés immédiatement plus 8 M€ de bonus liés principalement au maintien des Magpies). Le joueur est attendu ce vendredi après-midi où il va passer sa visite médicale. Mais Vincent Ponsot, le directeur général de l'OL, n'a pas de temps pour savourer ce joli coup financier (le joueur avait été acheté 20 M€).

Car il faut désormais offrir à Peter Bosz un joueur capable de remplacer l'international brésilien, qui a pris beaucoup de place et d'importance dans le groupe lyonnais depuis son arrivée. Et depuis hier, les téléphones de Vincent Ponsot et de Bruno Cheyrou sont en feu. Un prêt du milieu de terrain espagnol du PSG Ander Herrera est envisagé, de même qu'un transfert d'Orel Mangala (VfB Stuttgart), voire même de Teji Savanier (Montpellier). Mais la priorité lyonnaise est ailleurs et s'appelle Ellyes Skhiri.

Ellyes Skhiri chaud pour venir à l'OL

Comme nous vous l'avons révélé hier, l'infatigable milieu de terrain de 26 ans de Cologne plait beaucoup à l'OL. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga, il dispute actuellement la CAN avec la Tunisie. Sacré meilleur joueur tunisien de l'année, l'ancien Montpelliérain connaît très bien la Ligue 1 (133 matches - 10 buts avec le MHSC entre 2014 et 2019) et est très intéressé à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais, comme nous l'a confirmé un proche de l'international tunisien.

Seul problème, Cologne n'avait pas forcément prévu de laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs (11 matches - 7 buts toutes compétitions confondues cette saison) cet hiver et le prix demandé risque d'être très élevé. Les discussions, qui ont déjà commencé, s'annoncent donc serrées. La direction du club allemand est dure en affaire et l'a prouvé récemment en bloquant Anthony Modeste, qui avait une belle proposition d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. Reste donc à trouver un accord rapidement, car le temps presse, le mercato ferme en effet ses portes lundi soir à 23h59. Pour rappel, le club rhodanien dispose d'une enveloppe d'une quinzaine de millions d'euros pour trouver un remplaçant à Guimarães.