L'infatigable Ellyes Skhiri impressionne Cologne et l'Allemagne

La feuille de statistiques est assez impressionnante. Ellyes Skhiri (25 ans) cette saison, c'est 30 titularisations en Bundesliga, 5 réalisations, 3 passes décisives. Mais ce n'est pas tout. L'international tunisien (34 sélections, 1 but) est également le joueur qui court le plus de tout le championnat d'Allemagne, avec 374,7 kilomètres avalés depuis le début de la saison.

Endurant, l'ancien Montpelliérain sait aussi accélérer le rythme si besoin, étant le 3e au classement des courses effectuées à haute intensité. Dixième au classement des duels remportés et douzième au classement des passes réussies dans le jeu (89,7%), le milieu de terrain réalise un exercice plein, à la hauteur des meilleurs à son postes outre-Rhin, avec, cerises sur le gâteau, ses buts contre le Borussia Dortmund (doublé en novembre) et le Bayern Munich en février.

Valeur sûre

Performant et irréprochable, le natif de Lunel se bat pour assurer le maintien de son écurie, actuellement 16e et barragiste. «Nous devons faire tout notre possible pour rester en Bundesliga. Personne ne veut voir le club descendre», a-t-il lâché au média spécialisé Geissblog Köln ce week-end. Pleinement concentré sur ce sujet, il se penchera ensuite sur la question de son avenir.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, il est logiquement courtisé par des clubs plus huppés, en France, en Allemagne et en Espagne notamment, et ne manquera sans doute pas d'offres cet été. Mais pour l'heure, comme le montrent ses statistiques et son état d'esprit, le plus important est ailleurs. «J'ai un contrat. Je ne serai donc pas le seul à pouvoir prendre cette décision. Pour l'instant, je veux tout donner pour le maintien. J'espère de tout mon cœur que nous pourrons rester en Bundesliga», a-t-il conclu. Focus.