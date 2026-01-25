La nouvelle idée de Philippe Diallo pour protéger les arbitres français

Depuis plusieurs mois, l’arbitrage est au cœur des débats les plus houleux du football français. En Ligue 1 comme dans les divisions inférieures, chaque décision, qu’il s’agisse d’un penalty accordé ou refusé, d’un carton rouge brandi ou non, ou encore de l’intervention de la VAR, alimente désormais les discussions sur les bancs, dans les vestiaires comme dans les médias. Cette saison 2025-2026 n’a pas fait exception. Les erreurs manifestes recensées s’élèvent à plusieurs dizaines depuis le coup d’envoi du championnat, malgré les efforts d’analyse et de transparence de la Direction de l’arbitrage de la Fédération Française de Football (FFF). Beaucoup de celles-ci ont été corrigées par la VAR, mais elles continuent de susciter frustrations et polémiques dans les tribunes et sur les pelouses. Plusieurs clubs ont publiquement pointé du doigt des décisions qui leur ont coûté des points importants, notamment dans des matchs à haute intensité, et la FFF elle-même a reconnu certaines erreurs d’arbitrage après coup. Au-delà des bilans statistiques et des formations dispensées en interne, elle encourage un climat de dialogue et de respect entre arbitres, joueurs, clubs et supporters, tout en recherchant des solutions innovantes pour prévenir les comportements délétères.

«L’arbitrage français est un des meilleurs du monde. Il est reconnu par toutes les instances internationales de la FIFA, de l’UEFA. Il est aussi très bon aussi au plan national. C’est une appréciation par rapport à des données objectives. Aujourd’hui, la France, c’est le deuxième pays en Europe où le temps de jeu est le plus important. Plus qu’en Angleterre. Depuis le début de la saison, moins 22 % d’erreurs manifestes. Ou encore 80 % de taux d’efficacité pour la VAR. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’erreurs, mais ça signifie que les mesures portent leurs fruits. Dès ma prise de fonction en 2023, nous avons désigné Anthony Gautier à la tête de l’arbitrage français. À partir de là, nous avons déployé un plan pour rendre à la fois l’arbitrage français le plus performant, pour le féminiser, et pour modifier ou améliorer les conditions de formation de nos arbitres», a détaillé Philippe Diallo dans les colonnes de Ouest-France ce dimanche.

Des caméras embarquées sur les arbitres

Dans certaines rencontres, des choix arbitraux ont même contraint les dirigeants et entraîneurs à exprimer ouvertement leur mécontentement, alimentant un climat tendu autour du corps arbitral. Face à ce constat, la FFF a décidé de prendre le problème très au sérieux, affichant sa volonté de mieux protéger ses arbitres et de restaurer la sérénité autour de leurs missions. «Notre souci, c’est celui de la fidélisation. Quand un jeune arbitre va sur un match amateur, si l’ambiance est délétère autour du terrain, au bout d’une saison, de deux saisons, il nous quitte. C’est le rôle de la fédération de mettre en place un cadre dans lequel ils puissent exercer leur mission en toute sérénité. Il y a évidemment une partie de prévention, de formation. C’est pour ça que nous travaillons sur une charte des parents accompagnateurs, parce que c’est souvent autour du terrain qu’il y a des comportements, des paroles qui ne sont pas adéquates», a expliqué Diallo. Consciente que l’arbitrage ne se réduit pas à une simple application des lois du jeu mais qu’il est aussi tributaire d’un contexte social et sportif parfois explosif, la FFF a multiplié les initiatives pour soutenir ses officiels.

Cette démarche, portée haut par Philippe Diallo vise à renforcer la crédibilité et la sécurité de ceux qui font appliquer les règles du jeu, dans un environnement où chaque décision est désormais scrutée et commentée à la seconde près. «Lorsque la prévention ne suffit pas, il est nécessaire de mettre en place des outils qui permettent d’identifier et de sanctionner les fauteurs de troubles. Parmi ces éléments, il y a effectivement l’idée, testée aujourd’hui dans près de 38 départements et trois ligues régionales, pour mettre en place une caméra portative sur nos arbitres. Avec un effet dissuasif. Et lorsqu’il y a des débordements, avec une capacité à se servir de ces images pour identifier les fauteurs de troubles et les déférer devant nos commissions de discipline ou, dans les cas les plus graves, devant la justice». Dans cette logique d’expérimentation et d’innovation, la Fédération ne se limite pas aux dispositifs technologiques comme les caméras embarquées. Elle explore également de nouveaux outils réglementaires, inspirés d’autres disciplines sportives, afin de permettre aux arbitres de reprendre le contrôle lorsque la tension devient trop forte sur le terrain.

L’objectif étant de désamorcer les conflits avant qu’ils ne dégénèrent, protéger les officiels, mais aussi responsabiliser les acteurs du jeu en leur imposant un temps de réflexion immédiat. «On teste aussi le carton blanc, synonyme d’exclusion temporaire. Ou encore le temps mort : quand un arbitre constate qu’un match s’échauffe, il peut le stopper et mettre les deux équipes dans les surfaces de réparation pour faire en sorte que la tension baisse. Un premier bilan sera dressé à la fin de la saison. Mais ce qu’on constate déjà, c’est un infléchissement des tendances. À la fin de la saison, si on est sur la bonne voie, on généralisera à la France entière ces dispositifs», a ajouté Philippe Diallo. Un discours qui traduit la volonté de la FFF d’agir en amont plutôt qu’en réaction, en donnant aux arbitres de nouveaux leviers pour préserver l’autorité et la sérénité sur les terrains. Si ces mesures restent pour l’instant à l’état de test, elles pourraient bien marquer un tournant majeur dans la gestion des matchs en France, du football amateur jusqu’au plus haut niveau, en installant une culture de l’apaisement plutôt que de la confrontation.