Serie A : pluie de buts entre la Lazio et le Genoa

Premier match en Italie ce dimanche midi, la Lazio accueillait le Genoa. La confrontation semblait assez déséquilibrée puisque les Romains sont intraitables à domicile quand le Genoa, qui lutte pour son maintien, peine à marquer de nombreux buts. Nous étions habitués aux matches soporifiques à cette heure précise, mais les deux formations nous ont offert une orgie de buts et une victoire des joueurs d'Inzaghi.

En première période, les Laziales dominaient outrageusement la partie. Correa ouvrait la marque de manière un peu chanceuse à la 30e minute et Ciro Immobile, lui, transformait tranquillement un penalty qu'il avait obtenu (43e). Mais que dire de la seconde période ? Dès le retour sur le rectangle vert, Adam Marusic remettait le Genoa dans la course en marquant contre son camp (47e). Les locaux ne tardaient pas à répondre avec un but de Luis Alberto (48e) puis de Joaquin Correa pour le doublé (56e). Alors qu'on pensait qu'ils se dirigeaient tranquillement vers une victoire, un penalty de Scamacca (80e) et une réalisation de Shomurodov (81e) laissaient planer le doute. Finalement les joueurs de la Ville Éternelle allaient conserver ce petit avantage et reviennent à un petit point de la Juventus, la Vieille Dame cinquième de Serie A.