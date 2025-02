LdC : le message d’Erling Haland après l’élimination de Man City

Hier soir, Manchester City a été éliminé de la Ligue des champions dès les 1/16es de finale par le Real Madrid. Sur le banc, car trop juste après un pépin physique, Erling Haaland, qui avait inscrit un doublé à l’aller, n’a pas pu aider les siens.

Au lendemain de cette élimination, le Cyborg a envoyé un message aux fans et au club anglais. «Nous restons unis, il faut parfois vivre cette expérience et en tirer des leçons, on ne peut pas toujours gagner. Nous nous relèverons ensemble», a-t-il écrit sur X. Le tout était accompagné d’un cœur bleu ciel et d’une photo d’équipe.