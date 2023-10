JT Foot Mercato : le Real Madrid va piller l’Europe

Les folles ambitions du Real Madrid pour 2024

Les Merengues ont des yeux partout et souhaitent piller l’Europe de ses pépites et grandes stars. Du haut de ses 20 ans, Jamal Musiala est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. D’après Sky Sport, le jeune allemand rêve de jouer un jour pour le club de la capitale espagnole. Il échange régulièrement avec Jude Bellinhgam et la direction madrilène a déjà pensé à réunir les deux joueurs. Pour l’instant, Musiala est lié jusqu’en 2026 avec le Bayern Munich. La Casa Blanca lorgne aussi Leroy Sané en Bavière. L’été prochain, il ne lui restera plus qu’une année de contrat et d’après Bild, le Real Madrid tentera une offre convaincante. Mais Florentino Pérez ne compte pas s’arrêter là avec ses homologues munichois. Alphonso Davies semble être la cible prioritaire du club espagnol cet été pour se renforcer au poste de latéral gauche. Bild révèle que le Real devra débourser pas moins de 50 M€ pour s’offrir le piston. Le rêve de tous les supporters madrilènes, c’est bien sûr de voir Kylian Mbappé ou Erling Haaland jouer au Bernabéu avec le maillot blanc. D’après AS, les dirigeants espagnols ne veulent pas bousculer le projet mis en place et ils ne feront pas de folies pour l’un comme pour l’autre. Ils pensent même à un plan B. Comme l’indique Defensa Central, ce choix de secours des Madrilènes n’est autre que Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter. Mais à en croire les journalistes argentins de Radio Continental, c’est un autre champion du monde qui plaît à Florentino Pérez. Le Real Madrid est séduit par le talent de Julian Alvarez. S’il souhaite quitter Manchester City, les Merengues feront sauter sa clause libératoire qui serait de seulement 50 M€. La Casa Blanca ne veut pas non plus manquer l’opportunité de s’offrir la prochaine pépite annoncée de l’équipe de France. Eli Junior Kroupi est devenu la sensation de Ligue 1 depuis le début de la saison, on le compare déjà à Mbappé. Forcément, ça a tapé dans l’œil du Real d’après le journal Sport. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Merlus, son prix devrait augmenter au fil des semaines. Enfin, selon Defensa Central, le Real Madrid veut faire une razzia du côté de l’Ajax en grandes difficultés. Brian Brobbey, Jorrel Hato, Josip Sutalo et Kenneth Taylor figureraient sur la short-list des Espagnols.

La suite après cette publicité

Sadio Mané investit en France

Ce mercredi matin, le Berry Républicain annonçait que Sadio Mané allait racheter le club de National 2 Bourges Foot 18. Dans une conférence de presse, le club a officialisé la nouvelle. «Je vous confirme l’arrivée officielle de Sadio Mané en tant que partenaire du Bourges Foot 18. Je tiens à lui adresser mes salutations les plus chaleureuses. C’est une arrivée officielle en présence de Cheikh Sylla, président du club. Sadio Mané a des valeurs humanistes, il a une proximité et il a une volonté d’avoir un projet social», a ainsi confié le maire de la ville qui a expliqué que les premiers contacts avaient eu lieu en octobre 2020 (la première lettre d’intention officielle le 15 août 2023). Le Sénégalais souhaitait racheter le club depuis plus de deux ans déjà puisqu’il est proche du président du club.

À lire

Barça-Real Madrid : Pedri encore absent pour le Clasico

Tonali va connaitre sa sanction

On sait enfin ce que risque Sandro Tonali après avoir collaboré avec la justice italienne, en reconnaissant notamment avoir parié sur l’AC Milan à l’époque où il évoluait en Lombardie. Ce mercredi, Sky Italia nous informe que le joueur de 23 ans pourrait finalement écoper d’une suspension de dix mois après avoir trouvé un présumé accord avec la Fédération italienne de football et non de 12 mois comme pressenti par les médias transalpins la semaine passée. En parallèle, le natif de Lodi pourrait suivre un «parcours de réhabilitation» d’une durée de huit mois. Dans ce cas de figure, l’Italien pourrait être privé de l’Euro 2024 en cas de qualification de la Squadra Azzurra. Gros coup dur pour la sélection italienne.