Michel Der Zakarian confirme son départ de Montpellier en fin de saison

Après 4 ans passés à Montpellier, Michel Der Zakarian arrive en fin de contrat et ne prolongera pas. Après les informations parues un peu plus tôt dans la journée, l'entraîneur a confirmé son départ en fin de saison au micro de Canal Plus, à la suite de la défaite du MHSC contre Saint-Etienne (2-1).

«D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait», reconnaît le technicien de 58 ans.