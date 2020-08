Alaixys Romao sur le point de s'engager avec Guingamp

Le mois dernier, nous apprenions la fin de l’histoire d’amour entre le Stade de Reims et Jacques-Alaixys Romao. Aujourd’hui âgé de 36 ans, une fin de carrière semblait proche pour l’ancien joueur de l’OM et de Lorient notamment. Mais contre toute attente, le milieu de terrain aux 22 matches de Ligue 1 cette saison va s’offrir un nouveau défi du côté de Guingamp.

C’est en tout cas ce qu’annonce France Football ce matin. Libre de tout contrat depuis son départ de Reims, l’international togolais serait attendu en Bretagne ce jeudi et pourrait apporter toute son expérience à ce club de Ligue 2, dont l'objectif est de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible.