Youth League : le PSG s'offre le Séville FC et file en quart de finale

La Ligue des Champions est dans toutes les têtes au PSG depuis 10 ans. La Youth League tient aussi une bonne place dans l'esprit de la direction parisienne. Une fois finalistes en 2016 (face à Chelsea), jamais les jeunes de la capitale n'ont remporté la plus prestigieuse des compétitions de cette catégorie. Les protégés de Zoumana Camara retentaient leur chance ce soir à l'occasion du 8e de finale contre le Séville FC. Preuve que cette compétition est importante, Maxwell était présent parmi les 1500 spectateurs présents au Stade Georges Lefèvre du Camp des Loges.

La suite après cette publicité

Sans El Chadaille Bitshiabu en défense centrale, suspendu, mais avec Xavi Simons ou encore Édouard Michut, le PSG vivait des premières minutes un peu pénibles, gêné par le pressing très intense des Espagnols. Puis les contacts et les fautes se sont multipliés durant un début de rencontre franchement haché. Sur le côté droit, Gharbi tirait un peu son épingle du jeu. C'est lui d'ailleurs qui lançait Simons dans la profondeur. En première intention, le Néerlandais échouait face à Lopez, tout comme Gassama pour une seconde tentative en opportuniste (24e).

Une histoire de penaltys

La domination parisienne s'accentuait sans se concrétiser. Séville aurait même pu obtenir un penalty sur ce contact entre Kari et Gonzalez (29e), finalement averti par l'arbitre pour simulation. Pourtant, il semblait bien y avoir un petit quelque chose dans la surface... C'est une autre histoire de penalty qui a fait basculer la rencontre. Juste avant la pause, Jimenez déséquilibrait Muntu Wa Mungu dans la surface, provoquait un penalty, en plus d'écoper un second avertissement. Simons transformait l'offrande et donnait l'avantage à son équipe (1-0, 45e+2) en supériorité numérique.

La tension montait encore d'un cran en seconde période, sous les yeux de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Sergio Ramos. Les deux équipes se livraient un combat âpre, n'hésitant pas à mettre beaucoup d'impact dans les contacts. Les Andalous prenaient des risques sans se créer de situations, tandis que le PSG affichait un peu plus de maîtrise. Sur un nouveau contre mené par Simons, Zaire-Emery obtenait un nouveau penalty à la suite d'une main de Martinez. Yansané ne tremblait pas et offrait le but de la qualification aux siens (2-0, 86e). Le PSG verra les quarts de finale mais sans Odobert, expulsé dans les derniers instants (90e+2).