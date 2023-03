Mercato : Erling Haaland affole déjà le Real Madrid et l’Espagne

La suite après cette publicité

Erling Haaland a tout gagné. Hier soir, le buteur norvégien a inscrit un quintuplé historique face à Leipzig en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il en a profité pour soigner ses statistiques tout en battant de nouveaux records. Le natif de Leeds a aussi répondu sur le terrain à ses détracteurs, qui ne l’ont pas lâché d’une semelle ces dernières semaines. Sa prestation XXL a été saluée partout dans le monde. Elle a aussi relancé les questions autour de son avenir.

Car hier soir, Haaland a montré au monde entier qu’il était bel et bien un talent exceptionnel et l’une des grandes stars de la planète football. Forcément, son match de patron n’a pas échappé aux clubs qui désirent le recruter. A Paris, où son nom est cité, on n’a certainement pas raté une miette de sa performance. Encore plus une semaine après le fiasco face au Bayern Munich. De l’autre côté des Pyrénées aussi le buteur de 22 ans fait parler de lui.

À lire

La performance mythique du bulldozer Erling Haaland secoue l’Europe, la menace de Carlo Ancelotti au Real Madrid

La presse lance l’opération séduction

Depuis un an, son nom est cité avec insistance au Real Madrid. Mais la Casa Blanca avait préféré laisser filer le Norvégien à City et miser sur Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé au PSG. Après son début de saison canon et ses nombreux buts inscrits, Haaland a de nouveau été lié à Madrid. Récemment encore, puisque la presse ibérique estime qu’il pourrait prendre la succession de Karim Benzema en 2024. Malgré tout, AS assure que les Merengues préfèrent Mbappé.

La suite après cette publicité

Florentino Pérez apprécie ses qualités en plus de son charisme. Mais le boss du Real Madrid n’écarte pas pour autant le Norvégien, redoutable renard des surfaces à ses yeux. Hier soir, le cas Haaland a de nouveau été au centre des débats en Espagne. El Chiringuito a lancé l’opération séduction par le biais de Josep Pedrerol. «Guardiola a sorti Haaland alors qu’il pouvait battre le record de Messi…Tu serais tellement bien en Espagne, Erling !» Sur le même plateau, d’autres journalistes ont insisté sur le malaise Haaland et ses relations avec Guardiola, qui veut le changer.

Haaland au Real Madrid en 2024 ou avant ?

L’émission de télé a aussi profité de cette occasion pour rappeler que l’attaquant de 22 ans dispose d’une clause avantageuse de 200 millions d’euros pour quitter Manchester City en 2024. Pour la Cadena COPE, c’est d’ailleurs une certitude, Haaland va jouer au Real Madrid en 2024. Dernièrement, des médias ibériques se demandaient même si un attaquant de classe mondiale (Mbappé ou Haaland) arriverait dès cet été suite à la saison difficile de KB9. De son côté, El Chiringuito estime que Real Madrid a ses chances. Encore plus après les récentes déclarations de Rafaela Pimenta, la représentante du joueur.

La suite après cette publicité

«Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose qui leur est propre et qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des Champions.» Une compétition que rêve de remporter le joueur. Un élément sous contrat jusqu’en 2027 et dont l’avenir fait à nouveau couler de l’encre tout comme ses performances. En Espagne, on est subjugué par ses statistiques et la Cadena COPE estime même que la «bête» Haaland fera mieux que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il reste à savoir si le numéro 9 le fera à Manchester City ou sous la tunique du Real Madrid.