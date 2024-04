Manchester City - Chelsea : les compositions officielles

Qui de Manchester City ou de Chelsea se hissera en finale ? À 18h15, à Wembley, les deux écuries anglaises s’affrontent dans la première demi-finale de la FA Cup afin de jouer contre Manchester United ou Coventry, qui s’opposent dimanche à Londres également. Les Citizens, sept fois vainqueurs de la Coupe d’Angleterre, restent sur une cinglante élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid cette semaine tandis que les Blues, huit fois vainqueurs, restent sur une très large victoire face à Everton en championnat (6-0) mais vivent une saison plus que délicate en Premier League. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h15.

Pour ce match, Pep Guardiola peut compter sur un groupe quasi au complet, seul Erling Haaland, touché cette semaine, est absent. Le technicien espagnol fait souffler Ederson et aligne Ortega dans les buts tandis que Rodri, De Bruyne et Bernardo débutent dans l’entrejeu. Devant, Julian Alvarez est accompagné de Foden et Grealish. En face, Mauricio Pochettino est privé de James, Nkunku, Ugochukwu, W.Fofana, Sanchez et Lavia, tous blessés, mais enregistre les retours de Disasi, Sterling et Enzo Fernandez. Le milieu portugais est d’ailleurs titularisé aux côtés de Caicedo et Gallagher. Palmer, l’homme en forme des Blues et ancien Citizen, démarre lui en attaque avec Madueke et Nicolas Jackson.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ortega - Walker, Stones, Akanji, Ake - Rodri, De Bruyne, Bernardo - Foden, Alvarez, Grealish

Chelsea : Petrovic - Gusto, Chalobah, Silva, Cucurella - Caicedo, Fernández - Palmer, Gallagher, Madueke - Jackson